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  • 22.12.2018
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'den Şabaniye sitemi! "Beni küçük düşürmeye çalışıyorlar"

, kısa saçlarıyla ’ın canlandırdığı ‘Şabaniye’ karakterine benzetildi. Korel, ‘Beni küçük düşürmeye çalışıyorlar’ diye duruma isyan etti.

Şabaniye isyanı
Upuzun saçlarını geçtiğimiz yaz kısacık kestiren Bergüzar Korel, yeni imajıyla sürekli eleştirilere maruz kaldı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de kabarık saçlarıyla sosyal medyada Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şabaniye' karakterine benzetildi.

Şu sıralar Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin heyecanını yaşayan Korel'in keyfi, imajına yapılan eleştiriyle kaçtı. Oyuncu, "Sorun, zeka seviyesi yerlerde espri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız" diye ateş püskürdü.



Merhum sanatçı , 1984'te oynadığı 'Şabaniye' filminde kadın kılığına girmişti.
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