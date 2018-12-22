Upuzun saçlarını geçtiğimiz yaz kısacık kestiren Bergüzar Korel, yeni imajıyla sürekli eleştirilere maruz kaldı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de kabarık saçlarıyla sosyal medyada Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şabaniye' karakterine benzetildi.
Şu sıralar Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin heyecanını yaşayan Korel'in keyfi, imajına yapılan eleştiriyle kaçtı. Oyuncu, "Sorun, zeka seviyesi yerlerde espri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız" diye ateş püskürdü.
Merhum sanatçı Kemal Sunal, 1984'te oynadığı 'Şabaniye' filminde kadın kılığına girmişti.
Şu sıralar Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin heyecanını yaşayan Korel'in keyfi, imajına yapılan eleştiriyle kaçtı. Oyuncu, "Sorun, zeka seviyesi yerlerde espri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız" diye ateş püskürdü.
Merhum sanatçı Kemal Sunal, 1984'te oynadığı 'Şabaniye' filminde kadın kılığına girmişti.
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