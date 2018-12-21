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  • 21.12.2018
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şıklığıyla tam not aldı

Şıklıkta zirvede
Türkiye'nin en şık isimlerinin başında gelen Yasemin Özilhan, dün gittiği dağ tatilinde de geleneğini sürdürdü. Cemiyet hayatının ünlü ismi Perfect Moment marka 4 bin 370 TL'lik kayak tulumu ve Tommy Hilfiger marka 685 TL'lik güneş gözlükleriyle yine tarzını gözler önüne serdi. 'ın yaklaşık 5 bin TL'lik şıklığı tam not aldı.

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