Türkiye'nin en şık isimlerinin başında gelen Yasemin Özilhan, dün gittiği dağ tatilinde de geleneğini sürdürdü. Cemiyet hayatının ünlü ismi Perfect Moment marka 4 bin 370 TL'lik kayak tulumu ve Tommy Hilfiger marka 685 TL'lik güneş gözlükleriyle yine tarzını gözler önüne serdi. Yasemin Özilhan'ın yaklaşık 5 bin TL'lik şıklığı tam not aldı.
- Saklambaç
- 21.12.2018
- Gazete
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