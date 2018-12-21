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  • 21.12.2018
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yine işbaşında! Loris Karius sarışın bir güzelle görüntülendi

Son dönemde ve Adriana Lima’nın peşinde olduğu konuşulan lı kaleci , önceki gün başka bir güzelleydi!



Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, kaleden çıktı forvete geçti! 25 yaşındaki ünlü kalecinin adı Türkiye'ye geldiği günden beri sürekli çapkınlık haberleriyle anılıyordu.

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