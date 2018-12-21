Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, kaleden çıktı forvete geçti! 25 yaşındaki ünlü kalecinin adı Türkiye'ye geldiği günden beri sürekli çapkınlık haberleriyle anılıyordu.
- Saklambaç
- 21.12.2018
- Gazete
Loris Karius yine işbaşında! Loris Karius sarışın bir güzelle görüntülendi
Son dönemde Ece Sükan ve Adriana Lima’nın peşinde olduğu konuşulan Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, önceki gün başka bir güzelleydi!
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, kaleden çıktı forvete geçti! 25 yaşındaki ünlü kalecinin adı Türkiye'ye geldiği günden beri sürekli çapkınlık haberleriyle anılıyordu.
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