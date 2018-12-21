müziğin dev ismisonunda pes etti...Süperstar, yedi yıldırişadamıiledolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Ünlü işadamınınbaşladığı konuşulan beraberlikte ikili, birkaçkere de ayrılık süreci yaşadı. Bugüne kadarsosyetik işadamıyla ilgili yöneltilenkalan Ajda Pekkan,önceki akşam ise ezber bozdu.