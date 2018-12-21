Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, sonunda pes etti... 72 yaşındaki Süperstar, yedi yıldır kendisinden 22 yaş küçük işadamı Bülent Çavuşoğlu ile dolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Ünlü işadamının Tuğçe Eyilik'le evli olduğu dönemde başladığı konuşulan beraberlikte ikili, birkaç kere de ayrılık süreci yaşadı. Bugüne kadar sosyetik işadamıyla ilgili yöneltilen sorular karşısında hep suskun kalan Ajda Pekkan, önceki akşam ise ezber bozdu.
- Saklambaç
- 21.12.2018
- Gazete
Ajda Pekkan'dan 7 sene sonra itiraf! Ajda Pekkan aşkını doğruladı
Ajda Pekkan’dan 7 sene sonra gelen itiraf... Önceki akşam Harbiye’de gazetecilerin ‘Bülent Çavuşoğlu ile ilişkiniz nasıl gidiyor?’ diye sorduğu Süperstar, verdiği yanıtla kendisinden 22 yaş küçük işadamıyla aşkını ilk kez doğruladı.
Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, sonunda pes etti... 72 yaşındaki Süperstar, yedi yıldır kendisinden 22 yaş küçük işadamı Bülent Çavuşoğlu ile dolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Ünlü işadamının Tuğçe Eyilik'le evli olduğu dönemde başladığı konuşulan beraberlikte ikili, birkaç kere de ayrılık süreci yaşadı. Bugüne kadar sosyetik işadamıyla ilgili yöneltilen sorular karşısında hep suskun kalan Ajda Pekkan, önceki akşam ise ezber bozdu.
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