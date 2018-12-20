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resti çekti: İspat edersiniz oyunculuğu bile bırakırım

için sosyal medyada ‘Yakışıklı olsun diye köpeğinin kulaklarını kestirdi’ iddiası ortaya atıldı. Öfkeden deliye dönen Tatlıtuğ, ‘Mars’ın kulakları aldığımda kesikti. Aksini ispat ederseniz oyunculuğu bile bırakırım’ diyerek restini çekti!



Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ortaya atılan American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını 'yakışıklı olsun' diye kestiği iddiasına isyan etti. Tatlıtuğ, bu iddiayı öne süren kişiye sosyal medyada yanıt verdi. Açıklamasına "Hayvanlara şiddetle beni aynı cümle içinde kullanıyor olmanızı size yakıştıramadım" diye başlayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mars ve Pars'ı aldığımız zaman kulakları kesikti. Biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak hiç böyle işlere kalkışmayız. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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