Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ortaya atılan American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını 'yakışıklı olsun' diye kestiği iddiasına isyan etti. Tatlıtuğ, bu iddiayı öne süren kişiye sosyal medyada yanıt verdi. Açıklamasına "Hayvanlara şiddetle beni aynı cümle içinde kullanıyor olmanızı size yakıştıramadım" diye başlayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mars ve Pars'ı aldığımız zaman kulakları kesikti. Biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak hiç böyle işlere kalkışmayız. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın."
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