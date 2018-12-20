oyuncuönceki gün ortaya atılan American Staffordshire Terrier cinsi köpeğiiddiasına isyan etti. Tatlıtuğ, bu iddiayı öne süren kişiye sosyal medyada yanıt verdi. Açıklamasına "diye başlayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak hiç böyle işlere kalkışmayız.