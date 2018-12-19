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  • 19.12.2018
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ve Amine Gülşe hayvanseverliğini konuşturdu! Mesut Özil ve Amine Gülşe köpek sahiplendi

Aile genisledi
Aşkları adım adım evliliğe giden Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le nişanlısı Amine Gülşe, aileyi büyüttü. Hayvansever çift, önceki gün yaşadıkları Londra'da sevimli bir köpeği sahiplendi. İkili, bunun için de pet shop yerine özel bir çiftliği ziyaret etti.




Ünlü futbolcu ile güzel oyuncu, sahiplendikleri yavru pitbull'u "Ailemize yeni bir üye katıldı" notuyla 'da paylaştı. Gülşe, minik köpekle verdiği poza "Küçük bebeğim" diye de yazdı. İkiliye takipçileri "Köpekler tamam, sıra sizin bebeğinizde" yorumu yaptı.

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