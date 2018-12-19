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  • 19.12.2018
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ve "Aşka yeniden devam" dedi. Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan barıştı

’nün kendisini darp ettiğini iddia eden , nişanlısını affetti ve ‘Şiddeti, şiddetle değil şefkatle silebiliriz’ dedi.



Yaklaşık 7 ay önce nişanlısı Hazım Körmükçü'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan spor spikeri Zeynep Tandoğan, geri vites yaptı. Şiddet iddiasının ardından 30 Mayıs'taki düğünü iptal eden Tandoğan, önceki akşam ise Sahne Maslak'taki bir tiyatro oyununu Körmükçü ile birlikte izledi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Barıştık. İlişkimize bir şans daha verdik" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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