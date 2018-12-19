Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'u çekemedi. Kaprisleriyle çalışanlarını isyan ettirdi. 6 aylık hamile olan Markle, dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi'ni ziyaret etti. "Nasılsın?" sorusuna "Çok iyiyim, çok hamileyim" yanıtını verdi. Noel'i Buckingham Sarayı'nda Kraliçe ve tüm kraliyet ailesiyle kutlayacak olan Markle'nin, bu nedenle gergin olduğu iddia edildi.

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