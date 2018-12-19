Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.12.2018
  • Gazete

Aydan Şener televizyonuna konuk oldu

Ukrayna’ya konuk oldu
Ünlü oyuncu Aydan Şener, Ukrayna'nın '1+1 Televizyon' isimli TV kanalındaki kültür sanat programı 'Sosyete Hayatı'na konuk oldu. Ünlü model Katerina Osadca'nın sunduğu programın ekibi, sanatçı için günübirlik 'ye geldi.










Şener ve Katherina sokaklarında simit yedi.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAydan Şener Ukrayna televizyonuna konuk oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar