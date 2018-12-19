Ünlü oyuncu Aydan Şener, Ukrayna'nın '1+1 Televizyon' isimli TV kanalındaki kültür sanat programı 'Sosyete Hayatı'na konuk oldu. Ünlü model Katerina Osadca'nın sunduğu programın ekibi, sanatçı için günübirlik Türkiye'ye geldi.
Şener ve Katherina İstanbul sokaklarında simit yedi.
Şener ve Katherina İstanbul sokaklarında simit yedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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