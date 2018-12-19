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  • 19.12.2018
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Annesini geçti!

Annesini geçti!
Usta şarkıcı Nilüfer, önceki gün Londra'da üniversite okuyan kızı Ayşe Nazlı ile Zorlu 'deydi. , Noel tatili için 'ye gelen kızıyla alışveriş turuna çıktı. Objektiflere mutluluk pozu veren ikiliden 19 yaşındaki genç kızın annesinin boyunu geçmesi ise gözden kaçmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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