Annesini geçti!

Usta şarkıcı Nilüfer, önceki gün Londra'da üniversite okuyan kızı Ayşe Nazlı ile Zorlu AVM'deydi. Nilüfer, Noel tatili için Türkiye'ye gelen kızıyla alışveriş turuna çıktı. Objektiflere mutluluk pozu veren ikiliden 19 yaşındaki genç kızın annesinin boyunu geçmesi ise gözden kaçmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.