Her şey geçtiğimiz yaz başladı... Türk yazar Metin Hara, bu sene Victoria's Secret podyumuna son kez konan Adriana Lima'nın kalbini çaldı. İkilinin sürpriz aşkı tüm dünya basınında manşetlere çıktı. Ancak son dönemlerde mutlu çiftin aralarının bozuk olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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