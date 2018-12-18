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  • 18.12.2018
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Kış Şehri'nin kapılarını araladı! Renkli etkinlikte ünlü simalar boy gösterdi

‘Kış Şehri’nin kapılarını coşkulu bir festivalle araladı. Renkli etkinliğe ünlü simalar katıldı. Kış lezzetlerinin tadına bakan davetliler, fotoğraf çektirmeyi de unutmadı...



Four Seasons Hotel Bosphorus, önceki gün İstanbul Boğazı'nın en güzel manzarasına sahip terasına kurulan 'Kış Şehri'ni, açık hava buz pisti ve ışıklarla donattı. Unutulmayacak bir kış masalını başlattı. Bir festival coşkusu ile kutlanan açılışta davetliler, buz pateni keyfi yaptı. Sokak lezzetleri ve müzikle iç içe eğlence dolu saatler yaşadı.
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