Kış Şehri'nin kapılarını araladı! Renkli etkinlikte ünlü simalar boy gösterdi

Four Seasons Hotel Bosphorus, önceki gün İstanbul Boğazı'nın en güzel manzarasına sahip terasına kurulan 'Kış Şehri'ni, açık hava buz pisti ve ışıklarla donattı. Unutulmayacak bir kış masalını başlattı. Bir festival coşkusu ile kutlanan açılışta davetliler, buz pateni keyfi yaptı. Sokak lezzetleri ve müzikle iç içe eğlence dolu saatler yaşadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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