Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geçen ay boşanan Şeyma Subaşı, evli kaldığı dönemde tasarımcılığa el atmıştı. Atasay firması için takı koleksiyonu hazırladı. Ancak tasarımların, Türk markası Tullia'nın ürünleriyle benzer olduğu iddiası ortaya atıldı. Acun Ilacalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da bu firmanın ürünlerini kullanıyor olması herkesi şaşırttı. Ancak iki firma da böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Subaşı geçtiğimiz gün de Atasay'la ikinci kez anlaşma yaptığını duyurdu.
YENİ TASARIMLARA GİRİŞTİ
Ayrıldıktan sonra birçok reklam teklifi alan Şeyma Subaşı, ikinci koleksiyon için çalışmalara başladı. Hatta iki firmayla daha birer milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığına dair dedikodular ortaya atıldı. Bu gelişmeler üzerine Tullia firması da atağa kalktı. Marka, sosyal medya hesaplarında Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve daimi müşterileri Zeynep Yılmaz'ı reklam yüzü yaptı. Böylece iki firma, iki kadın arasındaki soğuk savaşı bir kez daha ortaya çıkardı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları bile Yılmaz'ın fotoğrafının altına "Zeynep Hanım'ın seçimlerini paylaşmayın onu da çalarlar" şeklinde yorumlar yapıp Subaşı'ya taş attılar.
YENİ TASARIMLARA GİRİŞTİ
Ayrıldıktan sonra birçok reklam teklifi alan Şeyma Subaşı, ikinci koleksiyon için çalışmalara başladı. Hatta iki firmayla daha birer milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığına dair dedikodular ortaya atıldı. Bu gelişmeler üzerine Tullia firması da atağa kalktı. Marka, sosyal medya hesaplarında Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve daimi müşterileri Zeynep Yılmaz'ı reklam yüzü yaptı. Böylece iki firma, iki kadın arasındaki soğuk savaşı bir kez daha ortaya çıkardı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları bile Yılmaz'ın fotoğrafının altına "Zeynep Hanım'ın seçimlerini paylaşmayın onu da çalarlar" şeklinde yorumlar yapıp Subaşı'ya taş attılar.
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