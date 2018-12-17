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  • 17.12.2018
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'tan boşanma sinyali

Uzun süredir İrlandalı model eşi ile ayrılacağı konuşulan , önceki akşam boşanma sinyali verdi. Popçu, ‘Chloe, İrlanda’dan gelince evliliğimizle ilgili oturup konuşacağız’ dedi.

Boşanma sinyali
İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ayrılık dedikodularını sürekli geçiştiren Serdar Ortaç, boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Önceki akşam Gece Nakkaştepe adlı mekanda sahne alan Ortaç, soruları yanıtladı. Popçu, ABD'de modellik yapan ve Ekim'de motor kazası geçiren eşi hakkında şunları söyleyip ayrılık sinyali verdi: "Hanım şu an İrlanda'da. Aramızda ne olacak bilmiyorum! Tüm yaraları kapandı. Tamamen iyileştiğinde eve gelecek, oturup konuşacağız. 'İşi gücü bırak, yeniden başlayalım. Evinde otur' diyeceğim. Ben evlilikten yanayım, bitsin istemiyorum. Fakat biz yapamıyoruz derse, 'Nasip' deyip ayrılırız."

YOLUN SONU GELDİ Mİ?
48 yaşındaki popçunun bu açıklaması, kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe ile 4 yıllık evliliğinde sona geldiklerini düşündürdü.



ORTAÇ'A ABD'Lİ HAYRAN
Mekanda Serdar Ortaç'tan önce sahne alan ABD'li şarkıcı Maya Azucena, popçuya hayran olduğunu söyledi.


DOĞAN SAVAŞ
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