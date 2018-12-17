model eşiile ayrılık dedikodularını sürekli geçiştirenboşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Önceki akşamadlı mekanda sahne alansoruları yanıtladı. Popçu, ABD'de modellik yapan ve Ekim'de motor kazası geçiren eşi hakkında şunları söyleyip ayrılık sinyali verdi:Tüm yaraları kapandı. Tamamen iyileştiğinde eve gelecek, oturup konuşacağız.48 yaşındaki popçunun bu açıklaması, kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe ile 4 yıllık evliliğinde sona geldiklerini düşündürdü.öncesahne alanABD'li şarkıcıpopçuya hayranolduğunusöyledi.