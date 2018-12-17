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  • 17.12.2018
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'tan babası 'a tam destek

Babaya tam destek
Başrolünde Kerem Alışık'ın yer aldığı 'Esaretin Bedeli' oyunu, önceki akşam Çolpan İlhan& Tiyatrosu'nda görücüye çıktı. Prömiyere Alışık'ın kendi gibi oyuncu oğlu Sadri Alışık da katıldı.



Genç adam, babasının performansına övgü yağdırdı.


Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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