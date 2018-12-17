Başrolünde Kerem Alışık'ın yer aldığı 'Esaretin Bedeli' oyunu, önceki akşam Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'nda görücüye çıktı. Prömiyere Alışık'ın kendi gibi oyuncu oğlu Sadri Alışık da katıldı.
Genç adam, babasının performansına övgü yağdırdı.
Doğan SAVAŞ
Genç adam, babasının performansına övgü yağdırdı.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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