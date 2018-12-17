Eski eşler Okan Bayülgen ve Zeyno Gönenç, önceki akşam Etiler'deydi. İlginç buluşmada Bayülgen'in şimdiki aşkı Selin Atasoy ile Gönenç'in İsviçreli eşi Gilles Kanert de vardı.
Yeni ilişkilerini birbirlerine tanıtan eski eşler, çıkışta flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu buluşma ise "Medeniyette zirve yaptılar" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
Yeni ilişkilerini birbirlerine tanıtan eski eşler, çıkışta flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu buluşma ise "Medeniyette zirve yaptılar" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
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