Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.12.2018
  • Gazete

ile nişanlısı ortaya çıktı

Aşıklar ortaya çıktı
Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki akşam ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan ikili, Gece Nakkaştepe adlı mekandaydı. El ele poz veren çift, "Sorun yok" der gibiydi. İkili, evlilik sorularına ise sessiz kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol ortaya çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar