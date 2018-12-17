Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki akşam ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan ikili, Gece Nakkaştepe adlı mekandaydı. El ele poz veren çift, "Sorun yok" der gibiydi. İkili, evlilik sorularına ise sessiz kaldı.
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