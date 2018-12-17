çapkın kalecisitarafından yakın markaja alınanönceki akşam görüntülendiğisuskunları oynadı.çıkışı objektife yansıyan güzel stil danışmanına, Alman kalecinin kendisiyle tanışmak için geçtiğimiz günlerde antrenman yaptığı otelde aynı hocadan tenis dersi almaya başlaması hatırlatıldı. Sükan, kendisiyle tanışmak için yoğun çaba sarf edenilgili aşk sorularını yanıtsız bıraktı.olduğunu doğrular gibiydi.Tasarımcı3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yılbitirdikten sonra çapkınlarınradarına gireneskimodel,ilgili sorularatıp oynayıp hızla uzaklaştı.Bu arada ilk kezköşe kapmacasındaAlman kalecinin pes etmeyeniyeti yok.tenisantrenmanı sayesinde tanıştığıher gittiği yerde adımadım takip ediyor.Sükan, kendisiyle aynı tenis hocasından ders alan Loris'le ilgili aşk sorularını duymazdan geldi.