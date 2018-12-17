Beşiktaş'ın çapkın kalecisi Loris Karius tarafından yakın markaja alınan Ece Sükan, önceki akşam görüntülendiği Bebek'te suskunları oynadı. Lucca çıkışı objektife yansıyan güzel stil danışmanına, Alman kalecinin kendisiyle tanışmak için geçtiğimiz günlerde antrenman yaptığı otelde aynı hocadan tenis dersi almaya başlaması hatırlatıldı. Sükan, kendisiyle tanışmak için yoğun çaba sarf eden Loris'le ilgili aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Sükan, bu hareketiyle de Karius'un peşinde olduğunu doğrular gibiydi.
KARIUS PES ETMİYOR
Tasarımcı Ümit Benan'la 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdikten sonra çapkınların radarına giren 41 yaşındaki eski model, Karius'la ilgili sorulara tıp oynayıp hızla uzaklaştı. Bu arada ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Loris Karius ile Ece Sükan köşe kapmacasında Alman kalecinin pes etmeye niyeti yok. Loris, tenis antrenmanı sayesinde tanıştığı Sükan'ı her gittiği yerde adım adım takip ediyor.
LORIS KAÇIŞI
Sükan, kendisiyle aynı tenis hocasından ders alan Loris'le ilgili aşk sorularını duymazdan geldi.
DOĞAN SAVAŞ
KARIUS PES ETMİYOR
Tasarımcı Ümit Benan'la 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdikten sonra çapkınların radarına giren 41 yaşındaki eski model, Karius'la ilgili sorulara tıp oynayıp hızla uzaklaştı. Bu arada ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Loris Karius ile Ece Sükan köşe kapmacasında Alman kalecinin pes etmeye niyeti yok. Loris, tenis antrenmanı sayesinde tanıştığı Sükan'ı her gittiği yerde adım adım takip ediyor.
LORIS KAÇIŞI
Sükan, kendisiyle aynı tenis hocasından ders alan Loris'le ilgili aşk sorularını duymazdan geldi.
DOĞAN SAVAŞ
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