Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, İngiltere'de ortamını kurdu. Güzel oyuncu, Arsenalli futbolcuların eşleri ve sevgilileriyle dost oldu. Gülşe, önceki gün de iki yengeyi evinde ağırladı.
Gülşe, iki güzele kendi elleriyle pişirdiği Türk yemeklerini ikram etti. Misafirperverliğiyle takdir toplayan güzel oyuncu, Arsenalli yengelerle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gülşe, bu kareyi de Instagram'da paylaştı.
Gülşe, iki güzele kendi elleriyle pişirdiği Türk yemeklerini ikram etti. Misafirperverliğiyle takdir toplayan güzel oyuncu, Arsenalli yengelerle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gülşe, bu kareyi de Instagram'da paylaştı.
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