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  • 17.12.2018
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Adriana Lima'dan 'ya ikinci şok

Lima'dan ikinci şok
Metin Hara ile ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'dan manidar hamle… Hara'yla aşk fotoğraflarını silen Lima, önceki gün de "Kadın sessiz kaldığında bitmek üzeredir" paylaşımını beğendi.
Brezilyalı modelin Hara'ya ikinci şok niteliğindeki bu hareketi şaşırttı. , "Yarın ABD'ye gidiyorum" dese de Lima'nın bu beğenisi "Yenge, aşka nokta koymuş" dedirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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