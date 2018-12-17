Metin Hara ile ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'dan manidar hamle… Hara'yla aşk fotoğraflarını silen Lima, önceki gün de "Kadın sessiz kaldığında bitmek üzeredir" paylaşımını beğendi.
Brezilyalı modelin Hara'ya ikinci şok niteliğindeki bu hareketi şaşırttı. Metin Hara, "Yarın ABD'ye gidiyorum" dese de Lima'nın bu beğenisi "Yenge, aşka nokta koymuş" dedirtti.
Brezilyalı modelin Hara'ya ikinci şok niteliğindeki bu hareketi şaşırttı. Metin Hara, "Yarın ABD'ye gidiyorum" dese de Lima'nın bu beğenisi "Yenge, aşka nokta koymuş" dedirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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