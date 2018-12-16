Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 26 Kasım'da bitiren Şeyma Subaşı'ya boşanmayla birlikte markalardan reklam teklifleri yağmaya başladı. Konuşulanlara göre; firmaların teklif listelerinde üst sıraya yerleşen Subaşı'nın kapısını çalanlar arasında iki de çok ünlü şirket var.







Subaşı, iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının 1'er milyon liralık reklam teklifini kabul etti. Ilıcalı'dan boşanırken aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, lüks hayatını da bu sayede sürdürecek. Bu arada Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra sosyal medyada reklam iş birliklerine de başladı.







Ilıcalı, boşandığı Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka veriyor.