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  • 15.12.2018
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eşi ve çocukları ile Uludağ'ın yolunu tuttu

Mutluluğun zirvesinde
Engin Altan Düzyatan ile sosyetik eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Uludağ'ın yolunu tuttu. Ünlü çifte, 2016'da dünyaya gelen oğulları Emir ile Ağustos'ta doğan kızları Alara da eşlik etti.

Ünlü oyuncu ile eşi, zirvede verdikleri aile pozunda ise yine çocuklarının yüzünü gizledi. ise "Doğup büyüdüğüm yerde, şimdi çocuklarımla olmak harika" dedi.
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