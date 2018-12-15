Arjantin ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinde yoğun hayran kitlesine sahip isimler arasında yer alan Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, önceki gün bir konferanstaydı. 'Başka İhtimal' isimli filmde buluşan ikili, 2019 Mart'ta Arjantin'e gideceklerini açıkladı. Korel, Cihangir'deki kafesine gelen Latin hayranlarının ilgisinden memnun olduğunu açıkladı.
Güzel oyuncu, tüm projelerinde giydiği kıyafetlerin aynısıyla poz veren ve kendisine çok benzeyen Arjantinli küçük hayranı içinse şöyle dedi: "Ona 'Xsmall Bergüzar' diyorum. Ben de ona hayranım ve onunla tanışmak istedim. Ama henüz bir türlü bir araya gelemedik." Engin Akyürek ise "O kadar uzakta böylesine bir ilgi, gurur verici" dedi.
GÜNEY AMERİKA YOLCULARI
Güney Amerika'da geniş hayran kitlesi bulunan Korel ve Akyürek, yeni fimlerinin gösterimi için 2019 Mart'ta Arjantin'e gidecek...
Aydın HAMZA
Güzel oyuncu, tüm projelerinde giydiği kıyafetlerin aynısıyla poz veren ve kendisine çok benzeyen Arjantinli küçük hayranı içinse şöyle dedi: "Ona 'Xsmall Bergüzar' diyorum. Ben de ona hayranım ve onunla tanışmak istedim. Ama henüz bir türlü bir araya gelemedik." Engin Akyürek ise "O kadar uzakta böylesine bir ilgi, gurur verici" dedi.
GÜNEY AMERİKA YOLCULARI
Güney Amerika'da geniş hayran kitlesi bulunan Korel ve Akyürek, yeni fimlerinin gösterimi için 2019 Mart'ta Arjantin'e gidecek...
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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