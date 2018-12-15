Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.12.2018
  • Gazete

Arjatin'de ikizini buldu! Bergüzar Korel hayranıyla tanışmak istiyor

’da geniş hayran kitlesi olan , Arjantin’de ikizini buldu! Korel, kendisine çok benzeyen hayranıyla tanışmak istiyor.

Arjantinli Korel
Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerinde yoğun hayran kitlesine sahip isimler arasında yer alan Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, önceki gün bir konferanstaydı. 'Başka İhtimal' isimli filmde buluşan ikili, 2019 Mart'ta Arjantin'e gideceklerini açıkladı. Korel, Cihangir'deki kafesine gelen Latin hayranlarının ilgisinden memnun olduğunu açıkladı.



Güzel oyuncu, tüm projelerinde giydiği kıyafetlerin aynısıyla poz veren ve kendisine çok benzeyen Arjantinli küçük hayranı içinse şöyle dedi: "Ona 'Xsmall Bergüzar' diyorum. Ben de ona hayranım ve onunla tanışmak istedim. Ama henüz bir türlü bir araya gelemedik." ise "O kadar uzakta böylesine bir ilgi, gurur verici" dedi.




GÜNEY AMERİKA YOLCULARI
'da geniş hayran kitlesi bulunan Korel ve Akyürek, yeni fimlerinin gösterimi için 'ta Arjantin'e gidecek...

Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriBergüzar Korel Arjatin'de ikizini buldu! Bergüzar Korel hayranıyla tanışmak istiyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar