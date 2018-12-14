Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı! 12 yıllık evlilik sona erdi

Yıllardır haklarında "Boşanıyorlar" diye haberler çıkan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'le ilgili dedikodular gerçek oldu! Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Yılmaz, "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?" sorusuna "Haber doğru da adliye yanlış" karşılığını verip bombayı patlattı.
Kendisinden 16 yaş küçük Bilgin'le 12 yıllık evliliğini 10 gün önce bitirdiğini itiraf eden 51 yaşındaki sanatçı, "Sevgi ve saygı dolu bir ayrılık oldu. Adliyeye el ele girip kol kola çıktık" dedi. Ünlü sanatçının itirafı ise "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü yine akıllara getirdi. Öyle ki Erdoğan, 2014'te İstanbul'u terk edip Köyceğiz'e yerleşirken; Bilgin ise 2016'da oğulları Rodin ile soluğu Londra'da almıştı.
KAZAN KAYNIYOR!
Çiftin bu hamlesi de boşanma dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak ikili, her seferinde iddiaları reddetti. Erdoğan, önceki akşamki boşanma itirafıyla da söylentilerin haklı olduğunu kanıtladı. Bu arada ikilinin ayrılığıyla ilgili de dedikodu kazanı kaynadı. İddiaya göre boşanmanın nedenlerinden biri Erdoğan'ın son filminde görevli genç bir set çalışanıyla yakınlaşması…
DOĞAN SAVAŞ
Kendisinden 16 yaş küçük Bilgin'le 12 yıllık evliliğini 10 gün önce bitirdiğini itiraf eden 51 yaşındaki sanatçı, "Sevgi ve saygı dolu bir ayrılık oldu. Adliyeye el ele girip kol kola çıktık" dedi. Ünlü sanatçının itirafı ise "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü yine akıllara getirdi. Öyle ki Erdoğan, 2014'te İstanbul'u terk edip Köyceğiz'e yerleşirken; Bilgin ise 2016'da oğulları Rodin ile soluğu Londra'da almıştı.
KAZAN KAYNIYOR!
Çiftin bu hamlesi de boşanma dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak ikili, her seferinde iddiaları reddetti. Erdoğan, önceki akşamki boşanma itirafıyla da söylentilerin haklı olduğunu kanıtladı. Bu arada ikilinin ayrılığıyla ilgili de dedikodu kazanı kaynadı. İddiaya göre boşanmanın nedenlerinden biri Erdoğan'ın son filminde görevli genç bir set çalışanıyla yakınlaşması…
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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