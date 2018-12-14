Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı! 12 yıllık evlilik sona erdi

haklarındadiye haberler çıkanilgili dedikodular gerçek oldu! Önceki akşamgörüntülenen Yılmaz,sorusunakarşılığını verip bombayı patlattı.Kendisindeneden 51 yaşındaki sanatçı,dedi. Ünlü sanatçının itirafı isesözünü yine akıllara getirdi. Öyle ki Erdoğan, 2014'te İstanbul'u terk edipyerleşirken; Bilgin isealmıştı.Çiftin bu hamlesi de boşanma dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak ikili, her seferinde iddiaları reddetti. Erdoğan, önceki akşamki boşanma itirafıyla da söylentilerin haklı olduğunu kanıtladı. Bu arada ikilinin ayrılığıyla ilgili de dedikodu kazanı kaynadı. İddiaya göre boşanmanın nedenlerinden biri Erdoğan'ın son filminde