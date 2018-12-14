Tarkan, turnayı gözünden vurdu! Tarkan'dan milyonluk reklam anlaşması...

Kızı Liya için bu yaz Açıkhava konserlerini iptal eden Tarkan, turnayı gözünden vurdu. Megastar, bir içecek firmasıyla reklam anlaşması imzaladı. Tarkan'ın 3 reklam filmi için 3 milyon lira aldığı konuşuluyor
Dün, 'Çok yakında' notuyla paylaşım yapan Tarkan, herkesi meraklandırdı. Megastar'ın yeni projesinin Coca Cola ile imzaladığı reklam anlaşması olduğu ortaya çıktı.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz yıl oynadığı Coca Cola reklamıyla büyük ses getirdi.
Dün, 'Çok yakında' notuyla paylaşım yapan Tarkan, herkesi meraklandırdı. Megastar'ın yeni projesinin Coca Cola ile imzaladığı reklam anlaşması olduğu ortaya çıktı.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz yıl oynadığı Coca Cola reklamıyla büyük ses getirdi.
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