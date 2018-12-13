Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ı çekemedi. Kensington Sarayı'ndan taşınmaya karar verdi. Bu çıkışıyla kraliyet ailesini gerdi. Bebek bekleyen Markle, son olarak İngiltere Moda Ödülleri'nde objektiflere poz verdi. Aynı saatlerde eltisi Kate ise bir yardım derneğinin gecesindeydi. Bu iki tablo, eltiler arasında farkı gözler önüne serdi. Kate'in fanları, Meghan'ı "Hollywood'dan kopamadı" diye suçlarken, Markle'ın sevenleri ise Kate için "Sıkıcı kadın" dedi.
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