Gülşen, oğlu Azur'u Tarkan'ın kızı Liya ile buluşturacak

sıralar yeni şarkısıheyecanını yaşayanbombayı patlattı. Popçu, önümüzdeki aydostu Tyakında buluşturacaklarını söyledi.şarkıcı,Ancak şu sıralar biraz üzerimde kırgınlık var. İyileşir iyileşmez Azur Benan'la Liya'yı bir araya getireceğiz" diye konuştu.Tarkan, Gülşen'in oğlu Azur Benan'la böyle poz vermişti.