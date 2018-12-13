Gülşen, oğlu Azur'u Tarkan'ın kızı Liya ile buluşturacak

Şu sıralar yeni şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum'un heyecanını yaşayan Gülşen, bombayı patlattı. Popçu, önümüzdeki ay 2 yaşına girecek olan oğlu Azur Benan'la dostu Tarkan'ın kızı Liya'yı yakında buluşturacaklarını söyledi.
Güzel şarkıcı, "Tarkan ile eşi, Almanya'dan döndü. Minik Liya'yı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak şu sıralar biraz üzerimde kırgınlık var. İyileşir iyileşmez Azur Benan'la Liya'yı bir araya getireceğiz" diye konuştu.
Tarkan, Gülşen'in oğlu Azur Benan'la böyle poz vermişti.
Aydın HAMZA
Güzel şarkıcı, "Tarkan ile eşi, Almanya'dan döndü. Minik Liya'yı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak şu sıralar biraz üzerimde kırgınlık var. İyileşir iyileşmez Azur Benan'la Liya'yı bir araya getireceğiz" diye konuştu.
Tarkan, Gülşen'in oğlu Azur Benan'la böyle poz vermişti.
Aydın HAMZA
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