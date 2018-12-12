Sahne şartı: Levent

Şarkıcı nişanlısı Levent Dörter'in her gittiği yerde kendisine korumalık yaptığını söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, yılbaşı sahnesi için de şart koştu. Yılbaşında Ankara'daki bir otelde sahne alacak olan güzel şarkıcıya, Dörter de eşlik edecek.
Levent Dörter, 31 Aralık gecesi güzel nişanlısıyla aynı sahneyi paylaşarak hem yeni yıla aşkla girecek hem de Dilan Çıtak'ı Başkent'te tek başına bırakmamış olacak...
Levent Dörter, 31 Aralık gecesi güzel nişanlısıyla aynı sahneyi paylaşarak hem yeni yıla aşkla girecek hem de Dilan Çıtak'ı Başkent'te tek başına bırakmamış olacak...
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