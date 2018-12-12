Sahne şartı: Levent

nişanlısıher gittiği yerde kendisine korumalık yaptığını söyleyenyılbaşı sahnesi için de şart koştu. Yılbaşındabir otelde sahne alacak olan güzel şarkıcıya, Dörter de eşlik edecek.Dörter,güzelhem yeni yıla aşkla girecek hem de Dilan Çıtak'ı Başkent'te tek başına bırakmamış olacak...