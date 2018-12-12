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  • 12.12.2018
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Mesut etti

Mesut etti
İngiliz kulübü 'in yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz cumartesi sakat olduğu için Huddersfield Town maçında yer almadı. Emirates Stadyumu'ndaki müsabakayı Eren isimli minik hayranıyla birlikte seyretti. Eren'le birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram'a yükleyen Özil, "Eren gibi böyle havalı hayranlarım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

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