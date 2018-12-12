Mesut etti

İngiliz kulübü Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz cumartesi sakat olduğu için Huddersfield Town maçında yer almadı. Emirates Stadyumu'ndaki müsabakayı Eren isimli minik hayranıyla birlikte seyretti. Eren'le birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram'a yükleyen Özil, "Eren gibi böyle havalı hayranlarım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.
- Saklambaç
- 12.12.2018
- Gazete
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