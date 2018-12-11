Yılbaşında Antalya'da

Her yılbaşında konser veren Demet Akalın, bu 31 Aralık'ta da gelenek bozmayacak. Akalın, 2019'u Antalya'daki Royal Seginus Hotel'de sahnede karşılayacak.
Sahneyi DJ Suat Ateşdağlı ile paylaşacak olan Akalın, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Konserin bilet fiyatı ise 450 TL…
Sahneyi DJ Suat Ateşdağlı ile paylaşacak olan Akalın, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Konserin bilet fiyatı ise 450 TL…
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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