Yılbaşında Antalya'da

Her yılbaşında konser veren Demet Akalın, bu 31 Aralık'ta da gelenek bozmayacak. Akalın, 2019'u Antalya'daki Royal Seginus Hotel'de sahnede karşılayacak.



​Sahneyi DJ Suat Ateşdağlı ile paylaşacak olan Akalın, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Konserin bilet fiyatı ise 450 TL…