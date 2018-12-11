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  • 11.12.2018
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Yılbaşında Antalya'da

Yılbaşında Antalyada
Her yılbaşında konser veren Demet Akalın, bu 31 Aralık'ta da gelenek bozmayacak. Akalın, 2019'u Antalya'daki Royal Seginus Hotel'de sahnede karşılayacak.

​Sahneyi DJ Suat Ateşdağlı ile paylaşacak olan Akalın, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Konserin bilet fiyatı ise 450 TL…
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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