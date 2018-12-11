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  • 11.12.2018
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Gül gibi çağrı

Gül gibi çağrı

Sosyetik Gül Gölge, geçtiğimiz gün çocuklarıyla Kemerburgaz ormanında yürüyüşe çıktı. Gölge, çalılıklar arasında dişi bir köpekle yavrularını fark etti. , köpeklere yuva bulmak için çağrıda bulunup "Yavruları isteyenlere ellerimle ulaştıracağım" dedi.



Gül Gölge, ormanda bulduğu yavru köpekler için seferber oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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