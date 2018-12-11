Gül gibi çağrı

Sosyetik Gül Gölge, geçtiğimiz gün çocuklarıyla Kemerburgaz ormanında yürüyüşe çıktı. Gölge, çalılıklar arasında dişi bir köpekle yavrularını fark etti. Gül Gölge, köpeklere yuva bulmak için çağrıda bulunup "Yavruları isteyenlere ellerimle ulaştıracağım" dedi.
Gül Gölge, ormanda bulduğu yavru köpekler için seferber oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.