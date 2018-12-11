Gül gibi çağrı

Sosyetik Gül Gölge, geçtiğimiz gün çocuklarıyla Kemerburgaz ormanında yürüyüşe çıktı. Gölge, çalılıklar arasında dişi bir köpekle yavrularını fark etti. Gül Gölge, köpeklere yuva bulmak için çağrıda bulunup "Yavruları isteyenlere ellerimle ulaştıracağım" dedi.







Gül Gölge, ormanda bulduğu yavru köpekler için seferber oldu.



