‘Kill Bill’e iyice alıştı

Aleyna Tilki, önceki akşam Watergarden'da verdiği konserine geçtiğimiz hafta boy gösterdiği sarı tulumla çıktı. 18 yaşındaki popçunun, 'Kill Bill' filmini hatırlatan kostümü, "Aleyna, Uma Thurman'a benzetilmeyi sevdi" dedirtti.
BİR TEK KILICI EKSİK!
Tilki'nin bu hali "Elinde bir tek Uma Thurman gibi kılıcı eksik" esprisi yaptırdı.
BİR TEK KILICI EKSİK!
Tilki'nin bu hali "Elinde bir tek Uma Thurman gibi kılıcı eksik" esprisi yaptırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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