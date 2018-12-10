Doktora gitm'ece'

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de kahve alırken görüntülendi. Ses tellerindeki rahatsızlığından dolayı ses terapisine başladığını belirten güzel manken, "Haftada üç gün oyun, bir kez sahne yapıyorum. Sesim kısıldı. Önlem olsun diye doktora ses terapisi için geldim" dedi.