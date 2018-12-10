1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 19 yaşındaki kızı Tara de Vries, Miss Turkey 2018'de ikinci seçildi. Güzelliğini annesinden alan Tara, geçtiğimiz hafta 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe'te ülkemizi temsil etmek için Tayland'a gitti. Bir hafta sonra yapılacak yarışma için kampa girdi. Anne Özlem Kaymaz ise kızına yeteri kadar destek verilmediğini söyledi.
"İNANIN ŞAŞIRDIM"
Instagram'da isyan eden Kaymaz; şunları söyledi: "Bugün sosyal mecralarda kızımın ismini ve hikayesini aradım. Ama bulamadım. Fakat diğer yarışmacı kızlara ülkelerinden büyük destek var. İnanın şaşırdım. Bir anne olarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' diyorum. Madem elimizin altında şu klavyeler var; yıkıcı değil, yapıcı olalım. Orada bir genç kız tek başına. Ülkesinden bir basın mensubu, bir yetkili olmadan elinden gelenin en iyisini yapıyor..."
"İNANIN ŞAŞIRDIM"
Instagram'da isyan eden Kaymaz; şunları söyledi: "Bugün sosyal mecralarda kızımın ismini ve hikayesini aradım. Ama bulamadım. Fakat diğer yarışmacı kızlara ülkelerinden büyük destek var. İnanın şaşırdım. Bir anne olarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' diyorum. Madem elimizin altında şu klavyeler var; yıkıcı değil, yapıcı olalım. Orada bir genç kız tek başına. Ülkesinden bir basın mensubu, bir yetkili olmadan elinden gelenin en iyisini yapıyor..."
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