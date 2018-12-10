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  • 10.12.2018
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''ması

sosyal medyayı dı. Ülkemizi ’te temsil etmek için ’a giden kızının adını bile bulamadı. çağrısı yaptı: Güzel olana sahip çıkalım. Yıkıcı değil yapıcı olalım.

Destek Taraması
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 19 yaşındaki kızı Tara de Vries, 2018'de ikinci seçildi. Güzelliğini annesinden alan , geçtiğimiz hafta 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe'te ülkemizi temsil etmek için Tayland'a gitti. Bir hafta sonra yapılacak yarışma için kampa girdi. Anne ise kızına yeteri kadar verilmediğini söyledi.



"İNANIN ŞAŞIRDIM"
'da isyan eden Kaymaz; şunları söyledi: "Bugün sosyal mecralarda kızımın ismini ve hikayesini aradım. Ama bulamadım. Fakat diğer yarışmacı kızlara ülkelerinden büyük destek var. İnanın şaşırdım. Bir anne olarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' diyorum. Madem elimizin altında şu klavyeler var; yıkıcı değil, yapıcı olalım. Orada bir genç kız tek başına. Ülkesinden bir basın mensubu, bir yetkili olmadan elinden gelenin en iyisini yapıyor..."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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