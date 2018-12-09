Pişmanlık itirafı

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin, yakın arkadaşları Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti ile önceki gece Kuruçeşme Fahham çıkışı görüntülendi. Berkay, önceki gün alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu belirterek "Alkollü araç kullanarak büyük bir saçmalık içinde bulundum. Çok üzgünüm" dedi.
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