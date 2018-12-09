Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2018
  • Gazete

Pişmanlık itirafı

Pişmanlık itirafı
Şarkıcı ve eşi Özlem Şahin, yakın arkadaşları Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti ile önceki gece Kuruçeşme Fahham çıkışı görüntülendi. Berkay, önceki gün araç kullandığı için pişman olduğunu belirterek "Alkollü araç kullanarak büyük bir saçmalık içinde bulundum. Çok üzgünüm" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriPişmanlık itirafı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar