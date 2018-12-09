Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin başrolünde oynayacağı Mısır'daki filmin çekimleri öncesinde ülke, adeta kırmızı alarma geçti. Film için geçtiğimiz gün sessiz sedasız Mısır'a giden Uzerli'nin bu seyahati ise önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Mısırlı aktör Mohamed Emam'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan güzel oyuncu, ülkede olay oldu. Uzerli'nin Arap hayranları, hemen oyuncunun izini sürdü. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun sette olduğu saatlerde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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