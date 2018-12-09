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  • 09.12.2018
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'da Meryem Uzerli paniği! Geniş güvenlik önlemleri alındı...

’da geniş hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, ’da çekilen yeni filmiyle ülkeyi karıştırdı. Uzerli, önceki gün Mısırlı oyuncu ’la paylaşım yaptı. Hayranları, Uzerli'ye ulaşmak için seferber oldu. Film ekibi, setin aksamaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.



Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin başrolünde oynayacağı Mısır'daki filmin çekimleri öncesinde ülke, adeta kırmızı alarma geçti. Film için geçtiğimiz gün sessiz sedasız Mısır'a giden Uzerli'nin bu seyahati ise önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Mısırlı aktör Mohamed Emam'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan güzel oyuncu, ülkede olay oldu. Uzerli'nin Arap hayranları, hemen oyuncunun izini sürdü. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun sette olduğu saatlerde geniş güvenlik önlemleri alındı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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