oyuncubaşrolünde oynayacağıfilmin çekimleri öncesinde ülke, adeta kırmızı alarma geçti. Film için geçtiğimiz gün sessiz sedasızgidenbu seyahati ise önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.fotoğrafınıpaylaşan güzel oyuncu, ülkede olay oldu.hemen oyuncunun izini sürdü. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun sette olduğu saatlerde geniş güvenlik önlemleri alındı.