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  • 08.12.2018
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Yeni prensi Türk

İngiliz basını, ’ın eski aşkı ’in Touker Suleyman ile birlikte olduğunu iddia etti.

Yeni prensi Türk
Kıbrıs doğumlu Touker Suleyman, bu keziş hayatındaki başarısıyla değil olay bir aşkla İngiltere'nin gündeminde... Yer aldığı TV programı ve evini Beckham Ailesi'ni kiralayarak İngilizler'in yakından tanıdığı ünlü işadamının, Prens Andrew'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu iddiası ortaya atıldı. İngiliz sosyetesinin ünlü siması Heather Kerzner ile aşk yaşadığı iddia edilen Touker Suleyman için "Prens'in eski aşkını Türk işadamı kaptı" haberleri yapıldı. Bu arada , 2011'de Güney Afrikalı milyarder Sol Kerzner ile 11 yıllık evliliğini noktalamıştı. İngiliz sosyetik, boşanırken de yüklü tazminat almıştı.



AŞK LİSTESİ HAYLİ KABARIK!
Eski eşi Sarah Ferguson ilişkisiyle 'nin sık sık gündeminde olan , aralarında gibi yıldızların da olduğu birçok güzelle aşk yaşadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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