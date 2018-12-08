Yeni prensi Türk

Kıbrıs doğumlu Türk işadamı Touker Suleyman, bu keziş hayatındaki başarısıyla değil olay bir aşkla İngiltere'nin gündeminde... Yer aldığı TV programı ve evini Beckham Ailesi'ni kiralayarak İngilizler'in yakından tanıdığı ünlü işadamının, Prens Andrew'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu iddiası ortaya atıldı. İngiliz sosyetesinin ünlü siması Heather Kerzner ile aşk yaşadığı iddia edilen Touker Suleyman için "Prens'in eski aşkını Türk işadamı kaptı" haberleri yapıldı. Bu arada Heather Kerzner, 2011'de Güney Afrikalı milyarder Sol Kerzner ile 11 yıllık evliliğini noktalamıştı. İngiliz sosyetik, boşanırken de yüklü tazminat almıştı.
AŞK LİSTESİ HAYLİ KABARIK!
Eski eşi Sarah Ferguson ilişkisiyle İngiltere'nin sık sık gündeminde olan Prens Andrew, aralarında Kylie Minogue gibi yıldızların da olduğu birçok güzelle aşk yaşadı.
AŞK LİSTESİ HAYLİ KABARIK!
Eski eşi Sarah Ferguson ilişkisiyle İngiltere'nin sık sık gündeminde olan Prens Andrew, aralarında Kylie Minogue gibi yıldızların da olduğu birçok güzelle aşk yaşadı.
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