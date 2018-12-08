Tüm kategorilerde zirvenin hakimi Bir Zamanlar Çukurova

Önceki akşam reyting rekortmeni 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde ekrana Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması milyonları bir kez daha atv'ye kitledi. Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerin zirvesinde olan dizi; önceki akşamki bölümüyle yine en çok izlenen 100 programı arasında birinci oldu.
Bir Zamanlar Çukurova; Tüm Kişiler'de %14,46 izlenme oranı ve %30,51 izlenme payı, AB'de %11,89 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,55 izlenme oranı ve %29,54 izlenme payı aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bölüm etiketi '#VazgeçGönül' de Twitter Türkiye Trending Topics listesinin zirvesindeydi.
Bir Zamanlar Çukurova; Tüm Kişiler'de %14,46 izlenme oranı ve %30,51 izlenme payı, AB'de %11,89 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,55 izlenme oranı ve %29,54 izlenme payı aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bölüm etiketi '#VazgeçGönül' de Twitter Türkiye Trending Topics listesinin zirvesindeydi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.