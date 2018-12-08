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Tüm kategorilerde zirvenin hakimi Bir Zamanlar Çukurova

Tüm kategorilerde zirvenin hakimi Bir Zamanlar Çukurova
Önceki akşam reyting rekortmeni 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde ekrana Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması milyonları bir kez daha atv'ye kitledi. Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerin zirvesinde olan dizi; önceki akşamki bölümüyle yine en çok izlenen 100 programı arasında birinci oldu.
Bir Zamanlar Çukurova; Tüm Kişiler'de %14,46 izlenme oranı ve %30,51 izlenme payı, 'de %11,89 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,55 izlenme oranı ve %29,54 izlenme payı aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bölüm etiketi '#VazgeçGönül' de Twitter Türkiye Trending Topics listesinin zirvesindeydi.

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