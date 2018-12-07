Şebnem’e ağır espri

Ünlü model Şebnem Schaefer, önceki akşam Akatlar Kültür Merkezi'ndeki Altın Zambak Ödül Töreni'ni sundu. Geceyi Gökay Kalaycıoğlu ile sunan manken, dans şovuyla da alkış aldı.
İkili, vals gösterisiyle beğeni topladı. Schaefer'i havalara uçuran Kalaycıoğlu, "Şebnem zayıf görünüyor; ama aslında çok ağır" diye de espri yaptı.
İkili, vals gösterisiyle beğeni topladı. Schaefer'i havalara uçuran Kalaycıoğlu, "Şebnem zayıf görünüyor; ama aslında çok ağır" diye de espri yaptı.
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