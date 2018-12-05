X-large Burcu

Önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takılan Burcu Esmersoy, Hollywood'da başlayan büyük beden ve kabarık mont modasına uydu.
Spor tarzına rağmen güzelliğiyle yine dikkat çeken Esmersoy, kendisine yöneltilen bebek soruları için ise "Evet, ikiz bebek istiyoruz ama kısmet" demekle yetindi.
Spor tarzına rağmen güzelliğiyle yine dikkat çeken Esmersoy, kendisine yöneltilen bebek soruları için ise "Evet, ikiz bebek istiyoruz ama kısmet" demekle yetindi.
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