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  • 05.12.2018
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Neslihan izdihamı

Neslihan izdihamı
Güzel oyuncu Doğulu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'ın en iyisi ödülü "Mucizeler Gecesi" için önceki gün Bakü'ye gitti. Instagram üzerinden yapılan yarışmayla seçilen ve kendisiyle tanışma şansı yakalayan 50 hayranıyla bir araya geldi. Sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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