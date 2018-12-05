Neslihan izdihamı

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Azerbaycan'ın en iyisi ödülü "Mucizeler Gecesi" için önceki gün Bakü'ye gitti. Instagram üzerinden yapılan yarışmayla seçilen ve kendisiyle tanışma şansı yakalayan 50 hayranıyla bir araya geldi. Sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi...
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