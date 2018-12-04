Yanlış model!

Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Claudia Schiffer'in köpeği, önceki gün hamile bir koyunu katletti. O anlar ise olaya şahit olanlar tarafından görüntülenip, internete yüklendi. Kanlı kareyi gören sosyal medya kullanacıları top modele tepki gösterdi: "Neden köpeğinin tasmasını açtın... Onu serbest bırakmamalıydın..."
Claudia Schiffer, gelen tepkiler üzerine, köpeğini dışarıya çıkartmama kararı aldı.
Claudia Schiffer, gelen tepkiler üzerine, köpeğini dışarıya çıkartmama kararı aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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