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  • 04.12.2018
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'tan 'e balonlu jest

, önceki akşam ’e en sevdiği animasyon karakteri ‘Minyonlar’ın balonuyla jest yaptı.

Minyon sevgilim
Güzel oyuncu Hande Erçel'le hakkında sürekli farklı iddialar ortaya atılan Murat Dalkılıç, önceki gün yaptığı paylaşımla ilişkinin sürdüğünü itiraf eder gibiydi... Dalkılıç, önceki akşam Erçel'in en sevdiği animasyon karakteri 'Minyonlar'ın balonunu alırken çektiği videoyu paylaştı. Konuşulanlara göre ünlü popçu, aldığı Minyon balonunu Hande Erçel'e verip aşkının yüzünü gülümsetti.

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Erçel'in en sevdiği animasyon karakterinin balonunu alan popçu, bu anları da instagram'da paylaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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