oyuncuhakkında sürekli farklı iddialar ortayaatılanönceki gün yaptığıpaylaşımlaedergibiydi... Dalkılıç, önceki akşambalonunualırken çektiğivideoyu paylaştı.Konuşulanlaragöre ünlüpopçu, aldığıMinyonbalonunu HandeErçel'e veripErçel'in en sevdiği animasyon karakterinin balonunu alan popçu, bu anları da instagram'da paylaştı.