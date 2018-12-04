Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki akşam 29. yaş gününü sahnede kutladı. Karaköy'deki bir mekanda sahne alan popçuya nişanlısı Levent Dörter, çiğ köfteli sürpriz yaptı.







Tepsideki mumları üfleyen popçu, acılı çiğ köftenin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Dilan'ın bu hali de "Babası gibi çiğ köfte sevdalısı" dedirtti.







Çiğ köfteyi afiyetle yiyen Dilan, "Babasına çekmiş" dedirtti.



DOĞAN SAVAŞ