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  • 04.12.2018
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Gül gibi teselli

Eski sunucu , ’de ağlayan bir çalışanın yanına gitti. Patronundan azar işittiği için gözyaşı döken genç kızı teselli etti.



Cemiyet hayatının sevilen yüzü Gül Gölge'den örnek davranış... Eski sunucu önceki gün yakın bir arkadaşıyla Akmerkez'de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşıp, kış alışverişi yaptı. Daha sonra da kafelerin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada alışveriş merkezinde ağlayan genç bir kızı görünce duygulandı. Hemcinsine yakınlaştı.
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