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  • 04.12.2018
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Dostlarla yemek

Dostlarla yemek
Yasemin , önceki gün işadamı eşi , kızları ve yakın aile ile Etiler Günaydın Restorant'ta öğlen yemeği yedi. Yemek sonrası konuşan Özilhan, "Dostlarımızla öğlen yemeği yedik. Vaktimin çoğunu kızlarımla ilgilenerek geçiriyorum" dedi.

AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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