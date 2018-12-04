Dostlarla yemek

Yasemin Ergene Özilhan, önceki gün işadamı eşi İzzet Özilhan, kızları ve yakın aile dostları ile Etiler Günaydın Restorant'ta öğlen yemeği yedi. Yemek sonrası konuşan Yasemin Ergene Özilhan, "Dostlarımızla öğlen yemeği yedik. Vaktimin çoğunu kızlarımla ilgilenerek geçiriyorum" dedi.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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