Türkiye'yi 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe Güzellik Yarışması'nda temsil etmek için önceki gün Tayland'a giden Tara de Vries'a bir destek de Hollanda'dan geldi... 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 1997 ile 2012 yılları arasında evli kaldığı Hollandalı işadamı Watze de Vries'dan olan kızı Tara, Hollanda basınında haber oldu.
ANNESİNİN KIZI...
Kamp dönemi başlayan Miss Universe yarışmasını haber yapan Hollanda televizyonları, 19 yaşındaki Tara'yı favoriler arasında gösterdi. Hollanda'da doğup büyüyen Tara'nın güzelliğine övgüler yağdıran Hollanda basını, Özlem Kaymaz'dan da bahsetti. Hollanda basını, Kaymaz'ın da eski bir güzellik kraliçesi olduğunu belirtti.
GURURLU PAYLAŞIM
Hollanda televizyonlarında kızının Miss Universe favorileri arasında gösterilmesiyle gururlanan Özlem Kaymaz da haberleri Instagram'da paylaştı. Kaymaz, Hollanda basınının kendisi ve kızı için yaptığı haber için de "Kıssadan hisse; armut dibine diyor" yorumu yaptı.
ANNESİNİN KIZI...
Kamp dönemi başlayan Miss Universe yarışmasını haber yapan Hollanda televizyonları, 19 yaşındaki Tara'yı favoriler arasında gösterdi. Hollanda'da doğup büyüyen Tara'nın güzelliğine övgüler yağdıran Hollanda basını, Özlem Kaymaz'dan da bahsetti. Hollanda basını, Kaymaz'ın da eski bir güzellik kraliçesi olduğunu belirtti.
GURURLU PAYLAŞIM
Hollanda televizyonlarında kızının Miss Universe favorileri arasında gösterilmesiyle gururlanan Özlem Kaymaz da haberleri Instagram'da paylaştı. Kaymaz, Hollanda basınının kendisi ve kızı için yaptığı haber için de "Kıssadan hisse; armut dibine diyor" yorumu yaptı.
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