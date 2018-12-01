Sıla rüzgarı

Türk dizileri, dünyayı fethetti. atv'nin unutulmaz dizisi Sıla, Türkiye'den sonra İspanya'da da büyük bir başarı elde etti. Başrollerini Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt'un paylaştığı Sıla, İspanya'da Atresmedia'nın tematik kanalı Nova'da 28 Kasım'da ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi kısa sürede çok sevildi. Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen dizi, İspanya'da "en çok izlenen program" seçildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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