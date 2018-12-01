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rüzgarı

Sıla rüzgarı
Türk dizileri, dünyayı fethetti. atv'nin unutulmaz dizisi Sıla, 'den sonra İspanya'da da büyük bir başarı elde etti. Başrollerini Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt'un paylaştığı , 'da Atresmedia'nın tematik kanalı Nova'da 28 Kasım'da ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi kısa sürede çok sevildi. Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen dizi, İspanya'da "en çok izlenen program" seçildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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