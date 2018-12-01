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  • 01.12.2018
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Bir Zamanlar Çukurova izlenme rekorları kırdı

Çukurova rekoru
Perşembe akşamları atv'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova", izlenme rekorları kırdı. Sevilen dizi, tüm kategorilerde 100 program arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova', sosyal medyayı da salladı. Dizinin bölüm etiketi #AşkınKıymeti, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter'da 'Trending Topics' listesine girmeyi başardı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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