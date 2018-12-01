Perşembe akşamları atv'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova", izlenme rekorları kırdı. Sevilen dizi, tüm kategorilerde 100 program arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova', sosyal medyayı da salladı. Dizinin bölüm etiketi #AşkınKıymeti, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter'da 'Trending Topics' listesine girmeyi başardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.