Bir Zamanlar Çukurova izlenme rekorları kırdı

akşamları'de yayınlananizlenme rekorları kırdı. Sevilen dizi, tüm kategorilerde 100 program arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Başrollerinde'in rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova', sosyal medyayı da salladı. Dizinin bölüm etiketibölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter'da 'Trending Topics' listesine girmeyi başardı.