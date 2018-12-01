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  • 01.12.2018
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'dan Sen 'e övgü dolu sözler

‘Sen ’, ’yi ekrana kilitledi. Şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan dizi, düğün magandalarına da mesaj gönderdi. İçişleri Bakanı Soylu ise duyarlılık örneği gösteren diziye teşekkür etti.

Bir dizi övgü
ATV'de ekrana gelen ve kadına yönelik şiddeti konu alan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi, izleyenleri büyüledi. Son yıllara damga vuran dizi, düğünlerde etrafa ateş açan magandalara da değindi. Dizideki düğün sahnesinde, Tahir karakterinin ağabeyi silahla havaya ateş etmek istedi. Tahir ise etrafa ateş açmak isteyen ağabeyini engelleyerek toplumsal bir mesaj verdi. Daha önce 'da çekilen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin setini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çarşamba akşamları atv'de yayınlanan diziye övgüler dizdi. Dizide yer alan düğün sahnesini Instagram hesabından paylaşan Bakan Soylu, düğünlerde silah kullanmanın yanlışlığına dikkat çekti. , paylaştığı sahnenin altına yazdığı notla, "Düğünlerde mutluluğa kurşun sıkmayalım. 'Sen ' dizisine ve dizinin yapımcısı Osman Sınav'a teşekkürler" mesajını gönderdi.



İçişleri Bakanı , 'Sen Anlat Karadeniz'e övgüler yağdırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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