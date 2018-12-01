ATV'de ekrana gelen ve kadına yönelik şiddeti konu alan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi, izleyenleri büyüledi. Son yıllara damga vuran dizi, düğünlerde etrafa ateş açan magandalara da değindi. Dizideki düğün sahnesinde, Tahir karakterinin ağabeyi silahla havaya ateş etmek istedi. Tahir ise etrafa ateş açmak isteyen ağabeyini engelleyerek toplumsal bir mesaj verdi. Daha önce Trabzon'da çekilen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin setini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çarşamba akşamları atv'de yayınlanan diziye övgüler dizdi. Dizide yer alan düğün sahnesini Instagram hesabından paylaşan Bakan Soylu, düğünlerde silah kullanmanın yanlışlığına dikkat çekti. Bakan Soylu, paylaştığı sahnenin altına yazdığı notla, "Düğünlerde mutluluğa kurşun sıkmayalım. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisine ve dizinin yapımcısı Osman Sınav'a teşekkürler" mesajını gönderdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sen Anlat Karadeniz'e övgüler yağdırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sen Anlat Karadeniz'e övgüler yağdırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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